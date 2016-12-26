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"Ростов" может возобновить сотрудничество с Иваном Саввиди

Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал о том, что "Ростов" может возобновить сотрудничество с компанией "Группа Агроком".

"Ведем переговоры с различным спонсорами. "Агроком" не отказался от спонсорства, а приостановил его. Мы в ближайшее время проведем переговоры с Иваном Саввиди, и возможно, что компания возобновит свою деятельность", – цитирует Гуськова "161.ru".
Теги: Ростов Саввиди
Сегодня, 12:54
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6
(1)
№6 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 13:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Бердыев спиртное не употребляет - мусульманин

Бердыев - возможно.
Но, как "не употребляют" мусульмане, в целом, я насмотрелся - и в Средней Азии и в Афгане. open_mouth


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Доброжелатель, долби уж до конца списка!
Что только первую страницу-то ?
Регистрация: 19.09.2011
№5 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:07) #
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Новость, конечно, отличная для Ростова, только как они будут решать вопрос взаимодействия на уровне Бердыев-Саввиди?
Или уже стаканчик кумыса (Бердыев спиртное не употребляет - мусульманин) на брудершафт выпили? blush
Регистрация: 6.08.2008
№4 Написал: Мурмаши1975 Заполярье (Сегодня, 13:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
Приют комедиантов


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Мне бы хереса, грамм 700
Регистрация: 23.10.2016
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 13:02) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Устроили цирк.
Регистрация: 12.02.2013
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 12:59) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Саввиди же пел , что пока Бердыев в Ростове , он типа туда не негой ! flushed На хрен впал этот мутный грек ! grin
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
bowtie цирк


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ВПЕРЕД СПАРТАК!
Регистрация: 22.05.2015
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