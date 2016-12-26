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Трансфер Виктора Линделефа в "Манчестер Юнайтед" может не состояться из-за проблем с бывшим клубом
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Вячеслав Колосков: не сказал бы, что сдача "Зенит-Арены" это праздник для всей страны
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о завершении строительства стадиона в Санкт-Петербурге.
"Не сказал бы, что это событие – праздник для всей страны. Столько с этим стадионом намучились, столько осадка тяжелого на душе у людей, что новость об окончании строительства стало рядовым событием.
Если бы вокруг арены было меньше воровства и строители уложились в срок и смету, то можно было бы праздновать. Бокал за это точно поднимать не буду, - приводит слова Колоскова "СЭ".
"Не сказал бы, что это событие – праздник для всей страны. Столько с этим стадионом намучились, столько осадка тяжелого на душе у людей, что новость об окончании строительства стало рядовым событием.
Если бы вокруг арены было меньше воровства и строители уложились в срок и смету, то можно было бы праздновать. Бокал за это точно поднимать не буду, - приводит слова Колоскова "СЭ".
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