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Вячеслав Колосков: не сказал бы, что сдача "Зенит-Арены" это праздник для всей страны

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о завершении строительства стадиона в Санкт-Петербурге.

"Не сказал бы, что это событие – праздник для всей страны. Столько с этим стадионом намучились, столько осадка тяжелого на душе у людей, что новость об окончании строительства стало рядовым событием.

Если бы вокруг арены было меньше воровства и строители уложились в срок и смету, то можно было бы праздновать. Бокал за это точно поднимать не буду, - приводит слова Колоскова "СЭ".
Теги: Колосков Зенит-Арена Крестовский
Сегодня, 12:58
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(1)
№7 Написал: rooiwit (Сегодня, 13:27) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Только питерские глоры довольны,они еще как то пытаются оправдать это позорище распильное
Регистрация: 22.12.2016
№6 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 13:19) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Строительство стадиона Крестовский можно сравнить лишь с вечной реконструкцией Лужников в москвобаде. Схемы распила видимо идентичны....
Регистрация: 24.04.2009
№5 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 13:16) #
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  •  (0)

Так это и не праздник для всей страны.
Регистрация: 11.08.2008
№4 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 13:13) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Тянули со стройкой-плохо, построили-опять плохо, все плохо когда у соседа хорошо...все тема закрыта, занавес!
Регистрация: 15.12.2013
№3 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 13:07) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
согласен с Manowar
Регистрация: 21.07.2011
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 13:04) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Это вздох облегчения !
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: Мурмаши1975 Заполярье (Сегодня, 13:01) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ишь ты, бокал, а стакан?


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Мне бы хереса, грамм 700
Регистрация: 23.10.2016
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