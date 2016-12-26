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Евгений Гинер: Еременко не бросим, поможем ему выкарабкаться

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб будет помогать полузащитнику Роману Еременко сократить срок двухлетней дисквалификации, которую он получил от УЕФА за употребление запрещенных веществ.

"Удары судьбы надо терпеть и держаться достойно. На то мы и мужчины. Считаю Еременко умелым футболистом и очень хорошим человеком. Но ЦСКА никогда не был командой одного игрока. Случаются травмы, дисквалификации, поэтому потерю любого футболиста, в том числе и ключевого, нужно уметь компенсировать.

Конечно, очень обидно и жалко, что с Еременко произошел такой казус. Надеюсь, мы выйдем из этой ситуации, мало того, не бросим Романа, поможем ему выкарабкаться и уменьшить срок дисквалификации. Чтобы он вновь заиграл, приносил удовольствие и болельщикам, и команде", - передает слова Гинера "BobSoccer".
Теги: Гинер Еременко ЦСКА
Сегодня, 13:02
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16
(1)
№16 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 13:44) #
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Болеет за:
ЦСКА
Человек решил поступить великодушно, а все обосрали.
ни одного нормального комментария...какие же вы злые ушлепки, ребята.
Команда - это семья.Вам этого не понять.


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
№15 Написал: КогдаУжеЭтоЗакончится (Сегодня, 13:38) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Оплатим лечение
Регистрация: 8.04.2016
№14 Написал: скальп (Сегодня, 13:33) #
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  •  (4)
online

так же как Эльму с Оланаре "помогли",ты же удавишься за 3 копейки
Регистрация: 24.12.2016
№13 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 13:30) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
мы тоже в свое время титова не бросили, позже даже тренером сделали.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№12 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 13:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Набьем и поднесем - а там уж сам раскурит, пока Игого с Березовым опять псевдоэфедрином проставляться будут.
В данном случае дважды судимый неправ. Наркомана покрывать... Просто - постыдно


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№11 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
гинер: Рому Еременко мы не бросим, пока ему не дали 228 smirk


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Цитата: Lord_Vik
Я не понимаю, с каких пор плять в нашей стране начали проявлять сочувствие к наркоманам?
Что за мракобесие плять?
Гинер говорит с Еременко произошел "казус". КАЗУС плять.. чувак принял дозу, новерняка не сам, а в шумной бухой компании таких же уёпков как и он сам.
И тут вся футбольная общественности говорит КАЗУС?
Это пистец.


Вот вот,человек принимал наркотик,кроме того,он не гражданин России.Чего за него заступаться?Его надо выгнать и ещё бабло взыскать.Они ему ещё жопу лижут,ну пускай,их проблемы.

ВОЗМОЖНО, помощь Ерёменке - попытка арамейцов заткнуть ему рот.
Возможно, он начал шантажировать Гигиенера.
А иначе- какой смысл помогать ТРИДЦАТИЛЕТНЕМУ футболисту, по окончании безыгровой дисквалификации которого им будут интересоваться только калининградская Балтика и какойнибудь Османлытыргырспор?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№9 Написал: Ленин Кёльн (Сегодня, 13:22) #
  • -1
  •  (1)

Уж если так открыто поддерживаем этого финского наркомана,так может права Европа и есть какая-то доля истины в этих допинговых скандалах.
Регистрация: 30.01.2016
№8 Написал: UncleFit (Сегодня, 13:20) #
  • +1
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По моему здесь у Гинера морда в пуху,не спроста всё не спроста.
Регистрация: 30.10.2016
№7 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 13:16) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Я не понимаю, с каких пор плять в нашей стране начали проявлять сочувствие к наркоманам?
Что за мракобесие плять?
Гинер говорит с Еременко произошел "казус". КАЗУС плять.. чувак принял дозу, новерняка не сам, а в шумной бухой компании таких же уёпков как и он сам.
И тут вся футбольная общественности говорит КАЗУС?
Это пистец.


Вот вот,человек принимал наркотик,кроме того,он не гражданин России.Чего за него заступаться?Его надо выгнать и ещё бабло взыскать.Они ему ещё жопу лижут,ну пускай,их проблемы.
Регистрация: 12.02.2013
№6 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 13:13) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Челси»
Оланаре тоже вроде бросать не собирались?
Регистрация: 11.12.2016
№5 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 13:08) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Капельницу поставите ? laughing
Регистрация: 23.09.2016
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:08) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Я не понимаю, с каких пор плять в нашей стране начали проявлять сочувствие к наркоманам?
Что за мракобесие плять?
Гинер говорит с Еременко произошел "казус". КАЗУС плять.. чувак принял дозу, новерняка не сам, а в шумной бухой компании таких же уёпков как и он сам.
И тут вся футбольная общественности говорит КАЗУС?
Это пистец.
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: Мурмаши1975 Заполярье (Сегодня, 13:07) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А с каких это пор нюхать кокс-это казус?


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Мне бы хереса, грамм 700
Регистрация: 23.10.2016
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 13:07) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ахаха,он вас кинул и опозорил,а вы не бросайте его,держитесь за него крепко.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:04) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
На дозу подкиньте лучше)
И музей закрывайте надежнее, а то скоро трофеи начнут пропадать по-одному)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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