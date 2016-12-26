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Евгений Гинер: Еременко не бросим, поможем ему выкарабкаться
Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб будет помогать полузащитнику Роману Еременко сократить срок двухлетней дисквалификации, которую он получил от УЕФА за употребление запрещенных веществ.
"Удары судьбы надо терпеть и держаться достойно. На то мы и мужчины. Считаю Еременко умелым футболистом и очень хорошим человеком. Но ЦСКА никогда не был командой одного игрока. Случаются травмы, дисквалификации, поэтому потерю любого футболиста, в том числе и ключевого, нужно уметь компенсировать.
Конечно, очень обидно и жалко, что с Еременко произошел такой казус. Надеюсь, мы выйдем из этой ситуации, мало того, не бросим Романа, поможем ему выкарабкаться и уменьшить срок дисквалификации. Чтобы он вновь заиграл, приносил удовольствие и болельщикам, и команде", - передает слова Гинера "BobSoccer".
"Удары судьбы надо терпеть и держаться достойно. На то мы и мужчины. Считаю Еременко умелым футболистом и очень хорошим человеком. Но ЦСКА никогда не был командой одного игрока. Случаются травмы, дисквалификации, поэтому потерю любого футболиста, в том числе и ключевого, нужно уметь компенсировать.
Конечно, очень обидно и жалко, что с Еременко произошел такой казус. Надеюсь, мы выйдем из этой ситуации, мало того, не бросим Романа, поможем ему выкарабкаться и уменьшить срок дисквалификации. Чтобы он вновь заиграл, приносил удовольствие и болельщикам, и команде", - передает слова Гинера "BobSoccer".
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