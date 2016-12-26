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Шамиль Газизов: сейчас из "Уфы" никто уходить не хочет

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию в СМИ о возможном переходе полузащитника Дмитрия Стоцкого в другой клуб.

"Официальных предложений по Дмитрию Стоцкому нет. К Сильвестру Игбоуну есть интерес одной команды. Что касается его слов в прессе о желании уйти, то был сделан неправильный перевод. Такие слова он говорил про осень, после чего мы его мотивировали.

Сейчас никто не хочет уходить, предпосылок к этому нет. Трансферы любят тишину, но настроений расставаться с кем-то у нас нет. Для обсуждения трансферов нужно обрести голову – назначить тренера. Тренера мы хотим и стараемся объявить 29 декабря, большего не хотелось бы говорить", – цитирует Газизова "Р-Спорт".
Теги: Уфа Газизов
Сегодня, 13:10
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