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Роберт Мак: я был очень рад, что мне удалось перейти во всемирно известный клуб
Полузащитник "Зенита" и сборной Словакии Роберт Мак рассказал, что доволен переходом из греческого клуба ПАОКа в петербургский клуб.
"Я был очень рад, что мне удалось перейти в отличный, всемирно известный клуб. Поначалу, как правило, трудно везде. Всё было новое и неизвестное: окружающая среда, товарищи по команде, тренер, у которого был другой менталитет. Но довольно быстро я приспособился и со временем ко всему привык.
Санкт-Петербург - прекрасный город! И летом, и зимой. Семья и я счастливы здесь, нам очень здесь нравится. В целом 2016 год получился потрясающим. На чемпионате Европы мы достигли своей цели, выйдя из группы. Это был исключительный опыт. Переезд в "Зенит" удивил многих. Для меня это был большой шаг в футболе.
Я пытался доказать, что могу поспорить за место в составе с любым игроком мира. Я думаю, что осенью мне удалось это сделать. Я регулярно играл, отдавал передачи для своих товарищей по команде. Считаю, что буду двигаться выше и выше", - цитирует словацкого хавбека "Чемпионат" со ссылкой на его официальный сайт.
"Я был очень рад, что мне удалось перейти в отличный, всемирно известный клуб. Поначалу, как правило, трудно везде. Всё было новое и неизвестное: окружающая среда, товарищи по команде, тренер, у которого был другой менталитет. Но довольно быстро я приспособился и со временем ко всему привык.
Санкт-Петербург - прекрасный город! И летом, и зимой. Семья и я счастливы здесь, нам очень здесь нравится. В целом 2016 год получился потрясающим. На чемпионате Европы мы достигли своей цели, выйдя из группы. Это был исключительный опыт. Переезд в "Зенит" удивил многих. Для меня это был большой шаг в футболе.
Я пытался доказать, что могу поспорить за место в составе с любым игроком мира. Я думаю, что осенью мне удалось это сделать. Я регулярно играл, отдавал передачи для своих товарищей по команде. Считаю, что буду двигаться выше и выше", - цитирует словацкого хавбека "Чемпионат" со ссылкой на его официальный сайт.
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