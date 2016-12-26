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Роберт Мак: я был очень рад, что мне удалось перейти во всемирно известный клуб

Полузащитник "Зенита" и сборной Словакии Роберт Мак рассказал, что доволен переходом из греческого клуба ПАОКа в петербургский клуб.

"Я был очень рад, что мне удалось перейти в отличный, всемирно известный клуб. Поначалу, как правило, трудно везде. Всё было новое и неизвестное: окружающая среда, товарищи по команде, тренер, у которого был другой менталитет. Но довольно быстро я приспособился и со временем ко всему привык.

Санкт-Петербург - прекрасный город! И летом, и зимой. Семья и я счастливы здесь, нам очень здесь нравится. В целом 2016 год получился потрясающим. На чемпионате Европы мы достигли своей цели, выйдя из группы. Это был исключительный опыт. Переезд в "Зенит" удивил многих. Для меня это был большой шаг в футболе.

Я пытался доказать, что могу поспорить за место в составе с любым игроком мира. Я думаю, что осенью мне удалось это сделать. Я регулярно играл, отдавал передачи для своих товарищей по команде. Считаю, что буду двигаться выше и выше", - цитирует словацкого хавбека "Чемпионат" со ссылкой на его официальный сайт.
Теги: Мак Зенит
Сегодня, 13:16
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(1)
№8 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 13:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Bairys
и как всегда в обсуждение первые Спартачи нарисовались.

потому как, бестолочь, СПАРТАЧИ всегда и везде - первые, глянь слева таблицу
Регистрация: 7.06.2016
№7 Написал: rooiwit (Сегодня, 13:32) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Да пора уже перестать обращать внимание на этих клоунов,уверен Миллер там им нормально мозги промывает,думаю скоро мы узнаем что за зенит болеют на Юпитере и других планетах,всемирно известный клуб о котором 10 лет назад даже в России та не все слышали,ясно че
Регистрация: 22.12.2016
№6 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 13:30) #
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Болеет за:
«Ростов»
Спартаковцы имеют диаметрально противоположное мнение ! laughing Перевозбуждение гарантировано !
Регистрация: 23.09.2016
№5 Написал: UncleFit (Сегодня, 13:26) #
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Конечно все удивились такому переходу,вроде бы на Евро смотрелся не плохо и в друг перейти в такое болото.Алчный поц.
Регистрация: 30.10.2016
№4 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 13:24) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
и как всегда в обсуждение первые Спартачи нарисовались.
Регистрация: 10.09.2012
№3 Написал: kruga (Сегодня, 13:22) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
шел второй день всемирной известности и крутости фк Бомжара... И еще кто-то про Спартак говорил, что он секта


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
№2 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 13:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да чё так скромничать!Не всемирно,а межконтинентально и межгалактически!!!
Регистрация: 2.04.2012
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:21) #
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Я был очень рад, что мне удалось перейти в отличный, всемирно известный клуб

Жду-с как опровержения, так и доказательств этого высказывания Мака.

Ой, что ЩАС будет... flushed flushed stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 6.08.2008
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