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"Вильярреал" поздравил Дениса Черышева с 26-летием

"Вильярреал" поздравил российского полузащитника испанской команды Дениса Черышева с днем рождения. Сегодня игроку "желтой субмарины" исполнилось 26 лет.

"Сегодня день рождения большого человека как на поле, так и за его пределами. Счастливого 26-летия тебе", – говорится в сообщении "Вильярреала" в твиттере.
Теги: Вильярреал Черышев Денис
Сегодня, 13:38
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