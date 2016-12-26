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Болельщик Евгения Коноплянки вышел на 40-градусный мороз в одних трусах (видео)

Жанибек Бердаль, один из болельщиков полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки, вышел на 40-градусный мороз в одних трусах.

Суть происходящего в том, что фанат ранее заявил, что сделает подобное, если Коноплянка ответит на его сообщение в своей официальной группе в одной из социальных сетей. Украинец ответил ему и сказал, что теперь дело за Жанибеком

Болельщик из Петропавловска выполнил обещание, записав свой выход на мороз на видео, которое затем Коноплянка опубликовал в твиттере.

"Я ответил Жанибеку в комментариях, и он как настоящий мужчина слово сдержал, выйдя на улицу в 40 градусов мороза почти голым", - написал Коноплянка.

ВИДЕО - здесь
Теги: Коноплянка
Сегодня, 13:45
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