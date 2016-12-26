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Сесар Навас хочет покинуть "Ростов" и вернуться в Испанию?

Защитник Сесар Навас намерен покинуть "Ростов" , чтобы вернуться в Испанию, информирует Diario de Navarra.

Сообщается, что 36-летний футболист уже вступил в переговоры с "Осасуной". Напомним, контракт Наваса с ростовчанами рассчитан до конца июня 2017 года.
Теги: Навас Ростов
Сегодня, 15:54
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4
(1)
№4 Написал: UncleFit (Сегодня, 17:15) #
  • 0
  •  (0)

Да в 36 у Бердыева,уже смерти подобно.
Регистрация: 30.10.2016
№3 Написал: nadvol53 Москва (Сегодня, 17:04) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Хороший,сильный защитник,благодаря ему и Рубин и Ростов играли и играют в Европе Трудяга!
Регистрация: 9.10.2012
№2 Написал: скальп (Сегодня, 16:27) #
  • -1
  •  (3)

у Бердыева этих навасов целый аул,зениту только копить и копить))
Регистрация: 24.12.2016
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:57) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
можно понять..

удачи..ты пример всем футболистам..кроме широкова и многих россиян


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зенит,- всемирный гавно-клуб!(с) Роберт Мак
Регистрация: 22.05.2015
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