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Янн М'Вила продлил контракт с "Рубином" до лета 2020 года

"Рубин" продлил контракт с полузащитником клуба Янном М'Вила, информирует "Реальное время".

Срок нового соглашения с французским полузащитником составил 3,5 года. Генеральный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев прокомментировал событие.

"Мы удовлетворены тем, что сложные переговоры по продлению соглашения с Янном, наконец, успешно завершились. М'Вила один из ведущих игроков на своей позиции, интерес к полузащитнику проявляли многие европейские клубы, поэтому мы рады сообщить, что Янн остается с нами еще минимум на 3,5 года.

Одним из ключевых моментов стало то, что М'Вила сам выразил заинтересованность в продолжении своей карьеры в Казани", - рассказал гендиректор казанцев.
Теги: Мвила Рубин
Сегодня, 15:58
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№1 Написал: Академия (Сегодня, 16:03) #
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сумма? надеюсь он после этого года на два не пропадет
Регистрация: 20.06.2016
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