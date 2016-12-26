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Янн М'Вила продлил контракт с "Рубином" до лета 2020 года
"Рубин" продлил контракт с полузащитником клуба Янном М'Вила, информирует "Реальное время".
Срок нового соглашения с французским полузащитником составил 3,5 года. Генеральный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев прокомментировал событие.
"Мы удовлетворены тем, что сложные переговоры по продлению соглашения с Янном, наконец, успешно завершились. М'Вила один из ведущих игроков на своей позиции, интерес к полузащитнику проявляли многие европейские клубы, поэтому мы рады сообщить, что Янн остается с нами еще минимум на 3,5 года.
Одним из ключевых моментов стало то, что М'Вила сам выразил заинтересованность в продолжении своей карьеры в Казани", - рассказал гендиректор казанцев.
Срок нового соглашения с французским полузащитником составил 3,5 года. Генеральный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев прокомментировал событие.
"Мы удовлетворены тем, что сложные переговоры по продлению соглашения с Янном, наконец, успешно завершились. М'Вила один из ведущих игроков на своей позиции, интерес к полузащитнику проявляли многие европейские клубы, поэтому мы рады сообщить, что Янн остается с нами еще минимум на 3,5 года.
Одним из ключевых моментов стало то, что М'Вила сам выразил заинтересованность в продолжении своей карьеры в Казани", - рассказал гендиректор казанцев.
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