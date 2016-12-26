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Mirror: "Ливерпуль" может купить Промеса за 20 млн фунтов без согласия "Спартака"

"Ливерпуль" продолжает проявлять активный интерес к полузащитнику "Спартака" Квинси Промесу, информирует Mirror.

Сообщается, что англичане всерьез намереваются подписать игрока после неудачных переговоров с Юлианом Дракслером, который перешел в "ПСЖ". Интересно, что, по данным издания, 20 миллионов фунтов - именно такая сумма отступных прописана в контракте футболиста. Таким образом, "Ливерпуль" может подписать игрока без согласия красно-белых, заплатив за Промеса вышеназванную сумму.
Теги: Промес Спартак Ливерпуль Трансферы
Сегодня, 16:03
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№20 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 18:02) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
До конца сезона Промес из Спартака ТОЧНО НЕ УЙДЕТ.
А если Спартак станет чемпионом, что очень вероятно, то и останется для участия в играх ЛЧ.
Регистрация: 30.11.2015
№19 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 17:51) #
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online
Болеет за:
«Факел»
Только слепой не заметит, что у нас все контракты в долларах, в крайнем случае в еврах. И трансферы, и зарплаты, и отступные, и неустойки и т.д. А у англичан все в фунтах. И вопрос с какого х. российский клуб будет прописывать отступные в фунтах - не типичной для нас валюты


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№18 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 17:48) #
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ЛЕТЯТ УТКИ С ПОГАНОГО ОСТРОВА
Регистрация: 4.08.2016
№17 Написал: oksva Спб (Сегодня, 17:30) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ага . И без согласия самого Промеса . И без согласия Ливерпуля . Ой хуня.....


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№16 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:18) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Ещё один источник - лауреат Нобелевской Премии (от слова Арустамян).

Известия, Life, Mirror -с одного куста ягодки. ))


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Доброжелатель, долби уж до конца списка!
Что только первую страницу-то ?
Регистрация: 19.09.2011
№15 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:16) #
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Конечно, было бы неплохо. Но Ливер и 10-ки не поднимет, а еще и личку, превосходящую личку нефтяной команды?
Регистрация: 12.11.2007
№14 Написал: Antonyoo Москва (Сегодня, 17:04) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
wir sind die besten,
Мечта нормального игрока играть, а не штаны об лавку дырявить. Депай поди просто счастлив за 2 года до ЧМ с лавки Олд Траффорд разглядывать. Не готов еще Промес для Ливера, стабильности нет, а времени на раскачку длиною в сезон никто не даст... Мусса с Ниассом подтвердят.
Регистрация: 3.06.2015
№13 Написал: FCSM78RUS (Сегодня, 17:02) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Нас наеббале Расходимся...))) smile


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сезон 2016-2017
1. Спартак Москва
2. Краснодар
3. Ростов
4.
Регистрация: 11.10.2016
№12 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 16:59) #
  • -10
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Если действительно Промесу поступит такое предложение, не то что уйдет, купит фанеру, построит пароплан и нах... улетит отсюда! Это мечта любого напа, независимо от клуба.
Регистрация: 15.12.2013
№11 Написал: Матвей нью-васюки (Сегодня, 16:47) #
  • -6
  •  (8)

Цитата: Tom1989
Он не уйдет,расслабьтесь

Так за Челси переживаешь, что Ливер усилится?


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Ах, Самара-городок, ай да знатный свиночпок!:)
Регистрация: 14.07.2015
№10 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:35) #
  • -25
  •  (33)

Ливерпуль находит фунты
И уводит игрока
Ключевого игрока
не спросив об этом Спартака

Какая боль, Какая боль,
Не умеет играть без Промеса Спартак в футбол
Спартак Заменику покупает
и чемпионство упускает............

можно продолжать оду, но пора в путь, добрая новость для преследователей!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№9 Написал: MvStoerck Тверская область (Сегодня, 16:34) #
  • +4
  •  (22)
Болеет за:
«Спартак»
Болт вам на воротник,а не Промеса,такой парень нужен самим,а с Ливерпулем встретимся в ЛЧ.
Регистрация: 28.10.2016
№8 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 16:31) #
  • +10
  •  (16)

А его самого согласия тоже не требуется?
Регистрация: 28.05.2014
№7 Написал: login liasport.ru (Сегодня, 16:29) #
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
в последнее врем япромес сдал, но как то из командной игры выбывал... при алене только промеса и отмечали, а при каррере говорят про спартак!!! если уйдет большой проблемы не вижу... уверен каррера найдет замену


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liasport.ru ТОЛЬКО ДЛЯ СПАРТАЧЕЙ
Регистрация: 11.05.2015
№6 Написал: rooiwit (Сегодня, 16:15) #
  • +10
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Все видели что и без промеса можно играть,а миррор это желтая пресса,доиграет сезон и летом скорее всего уйдет
Регистрация: 22.12.2016
№5 Написал: Antonyoo Москва (Сегодня, 16:11) #
  • +9
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
Чушь собачья. Во-первых сумма отступных после продления контракта стала больше (35 млн евро для Европы и 50 для Китая). Во-вторых, Промес не мальчик на побегушках, чтобы вот так сбежать после выплаты отступных,не уведомив заранее клуб. Да и примеры Депая, Муссы, Ниасса и Думбии у него перед глазами...
Регистрация: 3.06.2015
№4 Написал: ТИboo Владивосток (Сегодня, 16:10) #
  • +5
  •  (19)

Спартак отомстит...и купит Коутиньо без согласия Ливерпуля, ну или Сильвестера Игбуна без согласия Уфы.
Регистрация: 6.08.2016
№3 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 16:09) #
  • +8
  •  (16)
Болеет за:
«Челси»
Он не уйдет,расслабьтесь
Регистрация: 11.12.2016
№2 Написал: Vados (Сегодня, 16:07) #
  • -18
  •  (38)

Поросята напряглись smile
Регистрация: 1.12.2016
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 16:07) #
  • +2
  •  (20)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вся надежда, что Антоха хочет стать чемпионом в составе Спартака, как обещал.
Регистрация: 23.11.2009
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