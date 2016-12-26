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Полузащитник "Сокола" Владимир Романенко может перейти в "Тамбов"

Несколько клубов ФНЛ, среди которых "Тамбов", интересуются полузащитником "Сокола" Владимиром Романенко, сообщает Sportbox.

По данным источника, тамбовчане, возглавляемые Андреем Талалаевым, уже выходили на капитана саратовской команды с предложением.

"Варианты есть, но пока ничего не могу сказать. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от многих факторов", - сказал Романенко.
Теги: Сокол Тамбов Трансферы
Сегодня, 16:22
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