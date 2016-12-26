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"Севилья" хочет арендовать Антони Марcьяля

Агент форварда "Манчестер Юнайтед" Антони Марcьяля ведёт переговоры с "Севильей", которая хочет арендовать футболиста, утверждает RMC.

В услугах футболиста заинтересован лично наставник испанской команды Хорхе Сампаоли.
Теги: Марсьяль Севилья Манчестер Юнайтед Трансферы
Сегодня, 17:05
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