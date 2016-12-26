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16:31
Сергей Самодин покинул "Томь" (1)
Сергей Самодин покинул "Томь" (1)
10:59
Трансфер Виктора Линделефа в "Манчестер Юнайтед" может не состояться из-за проблем с бывшим клубом
Трансфер Виктора Линделефа в "Манчестер Юнайтед" может не состояться из-за проблем с бывшим клубом
08:45
Денис Скобельцев: на "Крестовском" работаем без выходных с 8.00 до 22.00, и дай бог, с перерывом на обед (5)
Денис Скобельцев: на "Крестовском" работаем без выходных с 8.00 до 22.00, и дай бог, с перерывом на обед (5)
"Севилья" хочет арендовать Антони Марcьяля
Агент форварда "Манчестер Юнайтед" Антони Марcьяля ведёт переговоры с "Севильей", которая хочет арендовать футболиста, утверждает RMC.
В услугах футболиста заинтересован лично наставник испанской команды Хорхе Сампаоли.
В услугах футболиста заинтересован лично наставник испанской команды Хорхе Сампаоли.
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