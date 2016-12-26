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Лассана Диарра может продолжить карьеру в Китае

Полузащитник "Марселя" Лассана Диарра может перебраться в Китай, сообщает La Provence.

Неназванные китайские клубы готовы удовлетворить финансовые запросы игрока, а также выплатить штраф в 10 миллионов евро за досрочный разрыв контракта футболиста с московским "Локомотивом".
Сегодня, 17:11
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№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 17:37) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Пусть там играет ....
Регистрация: 18.03.2012
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