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Генрих Мхитарян: надеюсь, что мы проведем хороший сезон

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян поделился своими ожиданиями от нынешнего сезона.

"Надеюсь, что мы проведем хороший сезон и будем бороться до конца во всех турнирах, которых выступаем. Правда, сейчас мы далеки от лидеров АПЛ, но мы ещё не сдались. Чемпионство ещё не упущено. Впереди много матчей и мы постараемся попасть в четвёрку лучших команд Англии", - цитирует Мхитаряна Goal.com.
Теги: Мхитарян Манчестер Юнайтед
Сегодня, 17:14
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