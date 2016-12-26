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"Спартак" отправил в "Интер" запрос о переходе Йоветича за 15 млн евро

"Спартак" обратился в "Интер" с предложением приобрести нападающего Стевана Йоветича, информирует ITASportPress.

Российский клуб готов заплатить за футболиста 15 миллионов евро. Зарплата игрока может составить 3,5 млн евро в год.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Стеван Йоветич провел на поле всего 67 минут.
Теги: Йоветич Спартак Интер Трансферы
Сегодня, 17:21
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(2)
№6 Написал: UncleFit (Сегодня, 18:00) #
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Монах,
Для нашего чемпионата защита нормальная,а вот для Лиги Чемпионов нет! Поэтому защиту будем укреплять летом.
Регистрация: 30.10.2016
№5 Написал: Монах Россия, На границе с Москвой (Сегодня, 17:42) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: login
БЛИН Я НЕ ПОНИМАЮ ваши деньги что ли? хотят пусть покупают..я только рад, не обеднеют!


я не деньги считаю, а просто выражаю свое мнение как их лучше было бы распределить, зная, что мешок Федуна не бездонный. было бы глупо, на мой взгляд, купить дорого нападающего и остаться с той же защитой полумертвой
Регистрация: 17.10.2012
№4 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 17:37) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
У Спартака очень мощное усиление может быть, если хоть 50% правды из того что пишут.
Регистрация: 5.09.2012
№3 Написал: login liasport.ru (Сегодня, 17:34) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Монах
ну при здоровом Зе, не так уж и нужна звезда, достаточно средненького напа на скамейку. а хорошие деньги, лучше предложить за хороших защитников



БЛИН Я НЕ ПОНИМАЮ ваши деньги что ли? хотят пусть покупают..я только рад, не обеднеют!


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liasport.ru ТОЛЬКО ДЛЯ СПАРТАЧЕЙ
Регистрация: 11.05.2015
№2 Написал: Монах Россия, На границе с Москвой (Сегодня, 17:30) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
ну при здоровом Зе, не так уж и нужна звезда, достаточно средненького напа на скамейку. а хорошие деньги, лучше предложить за хороших защитников
Регистрация: 17.10.2012
№1 Написал: FanAttack Москва (Сегодня, 17:23) #
  • 0
  •  (0)

Ну и зачем он, если даже в нынешнем интере лавку полирует?
Регистрация: 4.05.2014
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