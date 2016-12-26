Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
16:31
Сергей Самодин покинул "Томь" (1)
Сергей Самодин покинул "Томь" (1)
10:59
Трансфер Виктора Линделефа в "Манчестер Юнайтед" может не состояться из-за проблем с бывшим клубом
Трансфер Виктора Линделефа в "Манчестер Юнайтед" может не состояться из-за проблем с бывшим клубом
"Спартак" отправил в "Интер" запрос о переходе Йоветича за 15 млн евро
"Спартак" обратился в "Интер" с предложением приобрести нападающего Стевана Йоветича, информирует ITASportPress.
Российский клуб готов заплатить за футболиста 15 миллионов евро. Зарплата игрока может составить 3,5 млн евро в год.
В нынешнем сезоне итальянской Серии А Стеван Йоветич провел на поле всего 67 минут.
Российский клуб готов заплатить за футболиста 15 миллионов евро. Зарплата игрока может составить 3,5 млн евро в год.
В нынешнем сезоне итальянской Серии А Стеван Йоветич провел на поле всего 67 минут.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.