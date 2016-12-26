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"Барселона" летом может расстаться с Неймаром

Форвард "Барселоны" Неймар в летнее трансферное окно может покинуть команду, сообщает Don Balon.

По данным источника, каталонский клуб недоволен выступлением бразильца в нынешнем сезоне и его образом жизни. Ориентировочно сине-гранатовые планируют получить за игрока около 200 миллионов евро, если все же пойдут на трансфер. Напомним, что Неймар только в этом году продлил контракт до лета 2021 года.
Теги: Неймар Барселона
Сегодня, 17:42
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№3 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vados
Федун, слабо такого напа купить? sunglasses

Бомжи с Ишаками вместе столько не стоят smile


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: Монах Россия, На границе с Москвой (Сегодня, 17:49) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vados
Федун, слабо такого напа купить? sunglasses


ну если бы он сезончик в Амкаре отбегал, тогда можно было бы подумать
Регистрация: 17.10.2012
№1 Написал: Vados (Сегодня, 17:46) #
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  •  (0)

Федун, слабо такого напа купить? sunglasses
Регистрация: 1.12.2016
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