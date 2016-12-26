"Барселона" летом может расстаться с Неймаром

Форвард "Барселоны" Неймар в летнее трансферное окно может покинуть команду, сообщает Don Balon.



По данным источника, каталонский клуб недоволен выступлением бразильца в нынешнем сезоне и его образом жизни. Ориентировочно сине-гранатовые планируют получить за игрока около 200 миллионов евро, если все же пойдут на трансфер. Напомним, что Неймар только в этом году продлил контракт до лета 2021 года.