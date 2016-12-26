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Президент "Амкара": переход Джикии в "Спартак" - дело решенное

Президент "Амкара" Геннадий Шилов сообщил, что защитник Георгий Джикия перешел в "Спартак".

"Да, переход Джикии в "Спартак" - дело решенное", - цитирует Шилова ТАСС.

В текущем сезоне чемпионата России 23-летний защитник провел в составе "Амкара" 16 матчей и забил один гол, также игрок впервые был вызван в состав сборной России.
Теги: Шилов Джикия Амкар Трансферы Спартак
Сегодня, 17:49
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(1)
№4 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 18:03) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Амкар молодцы. Так и должны русские клубы делать. Растить игроков и продавать их богатым клубам. Другого шанса выжить нет.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№3 Написал: Antonyoo Москва (Сегодня, 18:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Итого пока имеем:
1. Селихов
2. Джикия

Весьма вероятны:
1. Адриано
2. Самедов

Мало вероятны:
Депай
Эменике
Ачерби

На выход:
Вероятны:
Таски
Ромуло

Мало вероятны:
Боккетти
Попов
Мельгарехо
Регистрация: 3.06.2015
№2 Написал: rooiwit (Сегодня, 18:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Монах
где икра, где покупки, чтоб конкуренты ссались от одного только имени новичка?

Еще весь январь впереди
Регистрация: 22.12.2016
№1 Написал: Монах Россия, На границе с Москвой (Сегодня, 17:56) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
где икра, где покупки, чтоб конкуренты ссались от одного только имени новичка?
Регистрация: 17.10.2012
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