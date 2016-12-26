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Бернард Бериша перейдет в "Терек"

Полузащитник "Анжи" Бернард Бериша в ближайшие дни перейдёт в "Терек", сообщает чеченский клуб на своей странице в Instagram.

Принципиальная договорённость о трансфере достигнута между президентом грозненцев Магомедом Даудовым и руководством махачкалинского клуба. В ближайшие дни Бериша прибудет в расположение "Терека" для подписания личного контракта сроком на 3,5 года. Первый новичок чеченского клуба в зимнее трансферное окно отправится с командой на зарубежные сборы.
Теги: Анжи Терек Трансферы
Сегодня, 19:30
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(2)
№7 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 21:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
хорошее приобретение! классный левый хав!
Регистрация: 23.03.2009
№6 Написал: scikuni (Сегодня, 20:57) #
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а зачем терек все равно доги будет опять катать по весне


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016
№5 Написал: rooiwit (Сегодня, 19:53) #
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  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: metric
Обошел Спартак стороной

Опять питерские неадекватные аналитики вылезли,как раз он кинул бомжей,спартак им не интересовался
Регистрация: 22.12.2016
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:53) #
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Цитата: metric
С уважением!

Ладно, не криви душой, вас же сильно задевает, что несмотря на все газовые потуги + мощнейшую попвсеместную помощь админресурса, вы всё равно не рОвня Спартаку в плане популярности и обсуждаемости в стране.

С ответным уважением, будь здоров! smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№3 Написал: metric Питер (Сегодня, 19:44) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Завидуйте молча.. Так стремитесь быть круче и обсуждаемей Спартака, да вот только потуги приводят к пшику из одного места.. laughing


А зачем завидовать?Вы уважаемый не понимая что я имел ввиду чушь написали.Читая комменты в некоторых прошлых темах про трансферы,ваши болелы писали,что хотели его видеть в Спартаке.Вот почему и такой коммент с моей стороны.А не зависть как вы подумали.
С уважением!
Регистрация: 26.03.2008
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:37) #
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Цитата: metric
Обошел Спартак стороной

ну не всех же в Спартак?! smirk
команда не резиновая, если верить слухам, то в Спартак уже две основы полных должны перейти..
P.S. Завидуйте молча.. Так стремитесь быть круче и обсуждаемей Спартака, да вот только потуги приводят к пшику из одного места.. laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: metric Питер (Сегодня, 19:32) #
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  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
Обошел Спартак стороной
Регистрация: 26.03.2008
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