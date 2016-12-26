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"Челси" одержал 12-ю победу подряд

В игре 18-го тура чемпионата Англии "Челси" в родных стенах обыграл "Борнмут".

Чемпионат Англии

18 тур

"Челси" - "Борнмут" 3:0

Голы: Педро, 24, Азар, 49, Педро, 90+3.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэйхилл, Мозес (Аина, 90), Фабрегас, Матич, Алонсо, Виллиан (Чалоба, 83), Азар (Батшуайи, 90+4), Педро.

"Борнмут": Боруц, Фрэнсис, Кук, Б. Смит (Айб, 77), Дэниелс, Артер, Гослинг, А. Смит, Уилшир, Сурман (Станислас, 66), Кинг (Афобе, 66).

Предупреждения: Уилшир, 14, Педро, 63.

"Бёрнли" - "Мидлсбро " 1:0

"Бёрнли": Хитон, Флэнаган, Уорд, Ми, Кин, Марни (Дефур, 75), Эрфилд (Гудмундссон, 77), Хендрик, Бойд, Барнс (Воукс, 66), Грэй

"Мидлсбро": Вальдес, Барраган, Фабио, Чемберс, Гибсон, Клейтон, Форшоу, де Рон (Френд, 87), Рамирес, Негредо, Стуани (Траоре, 86)

Предупреждения: Рон, 2, Бойд, 21, Рамирес, 31, Ми, 42, Барраган, 45+2, Флэнаган, 53, Уорд, 65, Грэй, 73, Фабио, 80, Хендрик, 85, Негредо, 90+4

"Лестер Сити" - "Эвертон" 0:2

Голы: Миральяс, 51, Лукаку, 90+1

"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Чилвел, Морган, Василевски, Кинг (Марез, 64), Грей (Уллоа, 65), Амарти, Олбрайтон, Окадзаки (Дринкуотер, 46), Слимани

"Эвертон": Бласкес, Коулман, Бэйнс, Мори, Уильямс, Холгейт, Гейе, Барри (Дэвис, 68), Леннон (Клеверли, 88), Лукаку, Миральяс (Баркли, 76)

Предупреждения: Симпсон, 79, Дринкуотер, 85
Теги: Челси Борнмут
Сегодня, 19:59
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(3)
№4 Написал: Ramon Москва, Крылатское (Сегодня, 21:12) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: rooiwit
Хорошо,весной Массимо и Конте будут поздравлять друг друга с чемпионством

а куда массимо уходить собрался?


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http://www.youtube.com/watch?v=UXAfEPoiNP0
Регистрация: 1.08.2007
№3 Написал: 1964netto_ Казахстан (Сегодня, 20:50) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Педро просто находка!!!
Спасибо Конте!!!


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Спартак (Москва) с 1978 года и навсегда!!!
Регистрация: 17.05.2009
№2 Написал: rooiwit (Сегодня, 20:04) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Хорошо,весной Массимо и Конте будут поздравлять друг друга с чемпионством
Регистрация: 22.12.2016
№1 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 20:02) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Слуцкера заманивают. Нет, пингвинам конкуренцию им, конечно, составить все равно сложно. Но челсюки стараются изо всех сил!


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
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