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20:21
Денис Маслов: "Амкар" не продал бы Джикию и Селихова, если бы это не помогло развитию клуба (5)
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"Челси" одержал 12-ю победу подряд
В игре 18-го тура чемпионата Англии "Челси" в родных стенах обыграл "Борнмут".
Чемпионат Англии
18 тур
"Челси" - "Борнмут" 3:0
Голы: Педро, 24, Азар, 49, Педро, 90+3.
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэйхилл, Мозес (Аина, 90), Фабрегас, Матич, Алонсо, Виллиан (Чалоба, 83), Азар (Батшуайи, 90+4), Педро.
"Борнмут": Боруц, Фрэнсис, Кук, Б. Смит (Айб, 77), Дэниелс, Артер, Гослинг, А. Смит, Уилшир, Сурман (Станислас, 66), Кинг (Афобе, 66).
Предупреждения: Уилшир, 14, Педро, 63.
"Бёрнли" - "Мидлсбро " 1:0
"Бёрнли": Хитон, Флэнаган, Уорд, Ми, Кин, Марни (Дефур, 75), Эрфилд (Гудмундссон, 77), Хендрик, Бойд, Барнс (Воукс, 66), Грэй
"Мидлсбро": Вальдес, Барраган, Фабио, Чемберс, Гибсон, Клейтон, Форшоу, де Рон (Френд, 87), Рамирес, Негредо, Стуани (Траоре, 86)
Предупреждения: Рон, 2, Бойд, 21, Рамирес, 31, Ми, 42, Барраган, 45+2, Флэнаган, 53, Уорд, 65, Грэй, 73, Фабио, 80, Хендрик, 85, Негредо, 90+4
"Лестер Сити" - "Эвертон" 0:2
Голы: Миральяс, 51, Лукаку, 90+1
"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Чилвел, Морган, Василевски, Кинг (Марез, 64), Грей (Уллоа, 65), Амарти, Олбрайтон, Окадзаки (Дринкуотер, 46), Слимани
"Эвертон": Бласкес, Коулман, Бэйнс, Мори, Уильямс, Холгейт, Гейе, Барри (Дэвис, 68), Леннон (Клеверли, 88), Лукаку, Миральяс (Баркли, 76)
Предупреждения: Симпсон, 79, Дринкуотер, 85
Чемпионат Англии
18 тур
"Челси" - "Борнмут" 3:0
Голы: Педро, 24, Азар, 49, Педро, 90+3.
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэйхилл, Мозес (Аина, 90), Фабрегас, Матич, Алонсо, Виллиан (Чалоба, 83), Азар (Батшуайи, 90+4), Педро.
"Борнмут": Боруц, Фрэнсис, Кук, Б. Смит (Айб, 77), Дэниелс, Артер, Гослинг, А. Смит, Уилшир, Сурман (Станислас, 66), Кинг (Афобе, 66).
Предупреждения: Уилшир, 14, Педро, 63.
"Бёрнли" - "Мидлсбро " 1:0
"Бёрнли": Хитон, Флэнаган, Уорд, Ми, Кин, Марни (Дефур, 75), Эрфилд (Гудмундссон, 77), Хендрик, Бойд, Барнс (Воукс, 66), Грэй
"Мидлсбро": Вальдес, Барраган, Фабио, Чемберс, Гибсон, Клейтон, Форшоу, де Рон (Френд, 87), Рамирес, Негредо, Стуани (Траоре, 86)
Предупреждения: Рон, 2, Бойд, 21, Рамирес, 31, Ми, 42, Барраган, 45+2, Флэнаган, 53, Уорд, 65, Грэй, 73, Фабио, 80, Хендрик, 85, Негредо, 90+4
"Лестер Сити" - "Эвертон" 0:2
Голы: Миральяс, 51, Лукаку, 90+1
"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Чилвел, Морган, Василевски, Кинг (Марез, 64), Грей (Уллоа, 65), Амарти, Олбрайтон, Окадзаки (Дринкуотер, 46), Слимани
"Эвертон": Бласкес, Коулман, Бэйнс, Мори, Уильямс, Холгейт, Гейе, Барри (Дэвис, 68), Леннон (Клеверли, 88), Лукаку, Миральяс (Баркли, 76)
Предупреждения: Симпсон, 79, Дринкуотер, 85
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