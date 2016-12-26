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Президент "Ниццы": не понимаю, откуда взялись слухи об интересе к Лавесси

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривьер рассказал, как клуб не будет совершать громких покупок в зимнее трансферное окно.

"Собирается ли "Ницца" громко заявить о себе на трансферном рынке? Нет. Не понимаю, откуда взялись слухи об интересе к Лавесси. Мы никогда не претендовали на Эсекьеля. "Ницца" будет придерживаться своего бюджета. Не ждите от нас никаких громких переходов", - цитирует Ривьера ESPN.
Теги: Ницца Лавесси
Сегодня, 20:13
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