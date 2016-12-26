Президент "Ниццы": не понимаю, откуда взялись слухи об интересе к Лавесси

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривьер рассказал, как клуб не будет совершать громких покупок в зимнее трансферное окно.



"Собирается ли "Ницца" громко заявить о себе на трансферном рынке? Нет. Не понимаю, откуда взялись слухи об интересе к Лавесси. Мы никогда не претендовали на Эсекьеля. "Ницца" будет придерживаться своего бюджета. Не ждите от нас никаких громких переходов", - цитирует Ривьера ESPN.