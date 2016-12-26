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"Краснодар" подтвердил интерес "Шанхай СИПГ" к Одилу Ахмедову

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг в интервью "Матч ТВ" подтвердил, что китайский клуб "Шанхай СИПГ" проявляет интерес к полузащитнику Одилу Ахмедову.

Последним новичком шанхайского клуба стал бразилец Оскар.
Теги: Шанхай СИПГ Краснодар Ахмедов Хашиг
Сегодня, 20:48
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