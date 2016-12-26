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20:21
Денис Маслов: "Амкар" не продал бы Джикию и Селихова, если бы это не помогло развитию клуба (5)
Денис Маслов: "Амкар" не продал бы Джикию и Селихова, если бы это не помогло развитию клуба (5)
19:59
"Челси" одержал 12-ю победу подряд (4)
"Челси" одержал 12-ю победу подряд (4)
19:30
Бернард Бериша перейдет в "Терек" (7)
Бернард Бериша перейдет в "Терек" (7)
16:31
Сергей Самодин покинул "Томь" (1)
Сергей Самодин покинул "Томь" (1)
"Краснодар" подтвердил интерес "Шанхай СИПГ" к Одилу Ахмедову
Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг в интервью "Матч ТВ" подтвердил, что китайский клуб "Шанхай СИПГ" проявляет интерес к полузащитнику Одилу Ахмедову.
Последним новичком шанхайского клуба стал бразилец Оскар.
Последним новичком шанхайского клуба стал бразилец Оскар.
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