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Георгий Джикия посетил клубный музей "Спартака"

Новичок "Спартака" Георгий Джикия посетил клубный музей красно-белых, сообщает официальный сайт московского клуба.

Футболист заключил с красно-белыми долгосрочный контракт, который вступает в силу 27 декабря 2016 года.

Георгий Джикия посетил клубный музей "Спартака"
Теги: Джикия Спартак
Сегодня, 21:20
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(0)
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:41) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Правильно,надо чтобы игроки прониклись историей,удачи ему у нас.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: rooiwit (Сегодня, 21:24) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну осталось еще борща ему налить
Регистрация: 22.12.2016
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