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"Вольфсбург" продлил контракт с Робином Кнохе

"Вольфсбург" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Робином Кнохе.

Соглашение с 24-летним игроком рассчитано до 2020 года.
Теги: Вольфсбург
Сегодня, 21:26
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