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20:21
Денис Маслов: "Амкар" не продал бы Джикию и Селихова, если бы это не помогло развитию клуба (5)
Денис Маслов: "Амкар" не продал бы Джикию и Селихова, если бы это не помогло развитию клуба (5)
19:59
"Челси" одержал 12-ю победу подряд (4)
"Челси" одержал 12-ю победу подряд (4)
19:30
Бернард Бериша перейдет в "Терек" (7)
Бернард Бериша перейдет в "Терек" (7)
16:31
Сергей Самодин покинул "Томь" (1)
Сергей Самодин покинул "Томь" (1)
"Вольфсбург" продлил контракт с Робином Кнохе
"Вольфсбург" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Робином Кнохе.
Соглашение с 24-летним игроком рассчитано до 2020 года.
Соглашение с 24-летним игроком рассчитано до 2020 года.
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