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"Шахтер" может вернуть в команду Марсело Морено

"Шахтёра" Марсело Морено, который сейчас выступает за китайский клуб "Чанчунь Ятай" может вернуться в украинскую команду.

"Мой агент рассказал о том, что "Шахтёр" заинтересован в моих услугах. Я рад таким новостям", - цитирует Морено Goal.com.
Теги: Шахтер
Сегодня, 21:30
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:37) #
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Болеет за:
ЦСКА
это который боливиец?
было много амбиций, но в итоге вообще пропал..оказывается в Китае


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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