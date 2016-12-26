Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Манчестер Сити" уверенно обыграл "Халл Сити"

В матче 18-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" в гостях с крупным счетом переиграл "Халл Сити".

Чемпионат Англии

18 тур

"Халл Сити" - "Манчестер Сити" 0:3

Гол: Туре, 77, Ихеначо, 82

"Халл Сити": Маршалл - Доусон, Дэвис, Робертсон, Магуайр - Клукас, Аль-Мухаммади, Снодграсс, Ливермор, (Хенриксен, 78), (Мэйсон, 67), Хаддлстоун - Мбокани.

"Манчестер Сити": Браво - Отаменди, Клиши, Санья, Стоунз, (Коларов, 21), - де Брюйне, Стерлинг, Сильва, (Фернандо, 90), Туре, Нолито, (Ихеначо, 56), - Фернандиньо.

Предупреждения: Мэйсон, 86
Теги: Манчестер Сити Халл Сити
Вчера, 22:20
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Евгений Ермолов Москва (Вчера, 22:23) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
2:0 это теперь разгром?


--------------------
Я был последний джентельмен удачи - конец удачи - джентельменов нет
Регистрация: 12.10.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.