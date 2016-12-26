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Ярослав Ракицкий может перейти в "Бешикташ"

Защитник "Шахтёра" Ярослав Ракицкий может продолжить карьеру в "Бешикташе", передает Fanatik.

Турки планируют взять в аренду украинцы с правом выкупа в дальнейшем за 3.5-4 миллиона евро. В свою очередь "горняки" требуют за трансфер игрока около 6 миллионов евро.
Теги: Ракицкий Бешикташ Шахтер Трансферы
Вчера, 23:25
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