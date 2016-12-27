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Источник: Сесар Навас решил остаться в "Ростове" до лета

Стали известны подробности возможного трансфера защитника "Ростова" Сесара Наваса в испанскую "Осасуну".

У футболиста и клуба есть официальное предложение от испанцев о трансфере, но Навас принял решение остаться в "Ростове" минимум до конца сезона. Защитник настроен помочь своей нынешней команде в Лиге Европы и на финишном отрезке РФПЛ.

После окончания сезона Навас, скорее всего, покинет "Ростов", но не исключен вариант, что испанец подпишет контракт с желто-синими еще на один сезон, передает "Советский спорт".
Теги: Навас Ростов
Сегодня, 08:14
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