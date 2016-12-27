Сергей Карасев занял 17-е место в рейтинге лучших арбитров по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подвела итоги онлайн-голосования за звание лучшего арбитра 2016 года.Лучшим судьей был признан Марк Клаттенбург, который работал на финале Кубка Англии, финале Лиги чемпионов и финале Евро-2016. Россиянин Сергей Карасев стал 17-м.1. Марк Клаттенбург (Англия) — 141 балл.2. Никола Риццоли (Италия) — 65 баллов.3. Виктор Кошшои (Венгрия) — 55 баллов.4. Юнас Эрикссон (Швеция) — 44 балла.5–6. Джюнейт Чакыр (Турция) и Бьорн Куйперс (Нидерланды) — по 28 баллов.17. Сергей Карасёв (Россия) — 2 балла.