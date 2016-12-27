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Сергей Карасев занял 17-е место в рейтинге лучших арбитров по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подвела итоги онлайн-голосования за звание лучшего арбитра 2016 года.

Лучшим судьей был признан Марк Клаттенбург, который работал на финале Кубка Англии, финале Лиги чемпионов и финале Евро-2016. Россиянин Сергей Карасев стал 17-м.

1. Марк Клаттенбург (Англия) — 141 балл.
2. Никола Риццоли (Италия) — 65 баллов.
3. Виктор Кошшои (Венгрия) — 55 баллов.
4. Юнас Эрикссон (Швеция) — 44 балла.
5–6. Джюнейт Чакыр (Турция) и Бьорн Куйперс (Нидерланды) — по 28 баллов.

17. Сергей Карасёв (Россия) — 2 балла.

Газета.ru
Теги: Карасев
Сегодня, 09:48
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№2 Написал: Камачо Красндар (Сегодня, 12:02) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Сам за себя проголосовал
Регистрация: 22.06.2016
№1 Написал: s.o.b. (Сегодня, 09:57) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
КАМАЗ
Опять двойка (с) joy
Регистрация: 16.09.2010
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