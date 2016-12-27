"Кайрат" признал гол Андрея Аршавина лучшим в сезоне (видео)

Гол полузащитника Андрея Аршавина в ворота "Тараза" (2:1) в матче 22-го тура чемпионата Казахстана признан лучшим по версии клуба. На официальном сайте был составлен топ-5 голов, и Аршавин занял в нем первое место.Всего в нынешнем сезоне Андрей Аршавин принял участие в 32 матчах за "Кайрат", забил десять голов и отдал десять результативных передач.