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"Кайрат" признал гол Андрея Аршавина лучшим в сезоне (видео)

Гол полузащитника Андрея Аршавина в ворота "Тараза" (2:1) в матче 22-го тура чемпионата Казахстана признан лучшим по версии клуба. На официальном сайте был составлен топ-5 голов, и Аршавин занял в нем первое место.

Всего в нынешнем сезоне Андрей Аршавин принял участие в 32 матчах за "Кайрат", забил десять голов и отдал десять результативных передач.



Газета.ru
Теги: Кайрат Аршавин
Сегодня, 10:23
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7
(0)
№7 Написал: kusha64 Курган (Сегодня, 12:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Молодец Андрей!!!!!
Регистрация: 11.08.2015
№6 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 11:50) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Даааа..были в Белом Зените ИГРОЧИЩИ...были.
Регистрация: 6.09.2013
№5 Написал: Nister Ульяновск (Сегодня, 11:37) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Статистика для его возраста отличная. Молодец.
Регистрация: 27.04.2016
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 11:30) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Класс есть класс.С техникой у Андрея всегда все было в порядке.
Регистрация: 25.03.2015
№3 Написал: ww Белгород (Сегодня, 11:12) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
молодец


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не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012
№2 Написал: AlexYush Москва (Сегодня, 11:05) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Как в старые добрые! Жаль сейчас таких у нас нет
Регистрация: 5.05.2014
№1 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 10:34) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Как обычно замечательно!!!
Регистрация: 9.11.2010
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