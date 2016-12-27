Самолет "Шапекоэнсе" рухнул из-за того, что пилоты отказались от дозаправки

В предварительном отчете о причинах крушения самолета, на борту которого находились футболисты бразильского клуба "Шапекоэнсе", сообщается о том, что лайнеру не хватило топлива, а дозаправка не была произведена по вине экипажа.Отмечается, что данный борт способен преодолевать без дозаправки дистанцию в 2965 км. Расстояние между Шапеко и Медельином, куда отправлялся лайнер, составляет 4454 км. В Боливии самолет должен был совершить посадку для дозаправки, однако она не состоялась из-за ряда человеческих ошибок, которые начались с неправильного программирования полета.После расшифровки "черных ящиков" стало известно, что пилоты несколько раз обсуждали возможность дозаправки, однако в итоге отказались от нее. Позже экипаж был осведомлен о нехватке топлива, но на тот момент было уже поздно совершать какие-либо маневры.