Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Самолет "Шапекоэнсе" рухнул из-за того, что пилоты отказались от дозаправки

В предварительном отчете о причинах крушения самолета, на борту которого находились футболисты бразильского клуба "Шапекоэнсе", сообщается о том, что лайнеру не хватило топлива, а дозаправка не была произведена по вине экипажа.

Отмечается, что данный борт способен преодолевать без дозаправки дистанцию в 2965 км. Расстояние между Шапеко и Медельином, куда отправлялся лайнер, составляет 4454 км. В Боливии самолет должен был совершить посадку для дозаправки, однако она не состоялась из-за ряда человеческих ошибок, которые начались с неправильного программирования полета.

После расшифровки "черных ящиков" стало известно, что пилоты несколько раз обсуждали возможность дозаправки, однако в итоге отказались от нее. Позже экипаж был осведомлен о нехватке топлива, но на тот момент было уже поздно совершать какие-либо маневры.

Sportbox
Сегодня, 10:27
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 11:10) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Алания»
flushed confused Идиоты когда рулят то и появляются такие нелепые причины для катастроф...
Регистрация: 3.05.2015
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.