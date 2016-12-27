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Юрий Семин: в идеале нам нужен полузащитник, защитник и нападающий

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о трансферных целях на период зимнего "окна".

- Сейчас есть круг футболистов, которых мы хотели бы пригласить… Но получится или нет, другой вопрос. Пока игрока нет на тренировке, говорить бессмысленно. В первую очередь нам нужны нападающий, один защитник и один полузащитник. Это идеальный вариант.

Возвращаем Коченкова из "Томи". Антон едет с нами на сборы. Казалось бы, вратарей у нас достаточно, но приняли решение Коченкова все-таки вернуть. Также с нами едут четыре молодых игрока, которые хорошо проявили себя в дубле. Возможно, возьмем кого-то еще из первой лиги.

– Вы сказали, вам нужен полузащитник. Правый?

– Правый, левый. Лучший футболист – тот, кто может играть на всех позициях. В идеале нам не помешал бы разносторонний хавбек. Это было бы замечательно.

– Какой форвард сегодня необходим "Локомотиву"?

– Очень быстрый, мобильный, забивной. Не обязательно габаритный. Нападающие такого плана у нас уже есть – Портнягин и Шкулетич.

– Какой бюджет у "Локомотива" на зимнее трансферное окно?

– Это вопрос лучше задать президенту. Если коротко – пока все сложно.

СЭ
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 10:36
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:03) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: алдан 2016
С людьми разучился общаться,диктатора включил.Ничего,у нас в России это не проходит.Пенделя волшебного выпишут быстро

Если тебе нужно ути-пути, то слушай Катю Лель.
Слишком уже много тренеров меняли, а воз и ныне там.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: алдан 2016 (Сегодня, 10:42) #
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online

С людьми разучился общаться,диктатора включил.Ничего,у нас в России это не проходит.Пенделя волшебного выпишут быстро
Регистрация: 1.09.2016
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