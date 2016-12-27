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Украина предложит Бразилии и Аргентине базы для подготовки к ЧМ-2018

Президент Футбольной федерации Украины Андрей Павелко рассказал о сделанном предложении сборным Аргентины и Бразилии провести сбор в Украине перед чемпионатом мира-2018.

"ФФУ отправит администратора на переговоры с Аргентиной и Бразилией. На 2017 год календарь сверстан, поэтому в нем провести матч невозможно.
А перед ЧМ-2018 аргентинцы и бразильцы будут хотеть провести сбор в Европе. ФФУ предложила им провести сбор в Украине.

Хотим сработать на опережение и договориться о проведении товарищеских матчей в 2018-м", - цитирует Павелко "Xsport".
Теги: Сборная Украины
Сегодня, 10:45
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№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:48) #
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Цитата: bazetd
А добираться они как будут потом на матчи? самолеты же не летают. Или для них запустят спецрейс через донбас?

Да в Крыму наверное базы предлагают
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 11:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
А добираться они как будут потом на матчи? самолеты же не летают. Или для них запустят спецрейс через донбас?


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Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007
№1 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 10:49) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Сначала войну проиграйте, государства укрыины не будет к 2018 году..
Регистрация: 7.06.2016
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