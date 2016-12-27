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СМИ: "Зенит" готов предложить за Ибрагима Цаллагова 300 тысяч евро

"Зенит" готов предложить "Крыльям Советов" 300 тысяч евро за трансфер защитника Ибрагима Цаллагова, информирует "Матч ТВ".

Сообщается, что 26-летнему игроку предложен долгосрочный контракт.

Напомним, ранее глава совета директоров "Крыльев" Дмитрий Шляхтин подтвердил, что Цаллагов ведет переговоры с "Зенитом".
Теги: Зенит Цаллагов Крылья Советов
Сегодня, 11:01
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№13 Написал: mustang (Сегодня, 11:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
это называется рэкет средь бела дня
Регистрация: 23.12.2015
№12 Написал: алдан 2016 (Сегодня, 11:54) #
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online

Скряги
Регистрация: 1.09.2016
№11 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 11:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
Правильно-нечего транжирить денежки!
Регистрация: 15.03.2009
№10 Написал: Мао Дзэдун (Сегодня, 11:43) #
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Болеет за:
«МЮ»
Неужели Зенит может позволить игрока меньше 5-ти лямов евро ?! wink Есть же поговорка - " мы не настолько богаты , чтобы покупать дешёвые вещи " ! laughing
Регистрация: 20.11.2016
№9 Написал: ЧЧ Баваро (Сегодня, 11:38) #
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....и за Молло мешок семечек
Регистрация: 18.12.2012
№8 Написал: Ганнибал Новосибирск (Сегодня, 11:37) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
умножаем на 10 как минимум..
Регистрация: 20.10.2008
№7 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 11:33) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Городовой,
у него и с отбором в порядке.
очень нравился на ЧЕ 2013, единственный кого датчи с ФРГ не раздавили из всей команды
считаю, что он пересидел в КС


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№6 Написал: Sergey Borodin (Сегодня, 11:29) #
  • +1
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Болеет за:
«Краснодар»
У меня закрались крамольные мысли - а не ушел ли "Газпром"?
Регистрация: 6.11.2016
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 11:28) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Логично.Анюков и Жирков возрастные,Смолом Луческу не доволен,да и каким он будет после травмы вопрос.А с подключениями в атаку у парня все в порядке.
Регистрация: 25.03.2015
№4 Написал: Sima Питер (Сегодня, 11:22) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
видимо, это все деньги, что остались после трансфера Лунева

Считайте, уважаемый, свои... не имейте такую привычку заглядывать в чужие кошельки...
Регистрация: 7.11.2016
№3 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 11:15) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Крылья Сов»
У него только паспорт 1.5 ляма стоит
Регистрация: 2.09.2013
№2 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 11:09) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Киря..извини,процитирую..
Орлов...
Я..укрепляйтесь..вам всё-равно Спартак не обогнать..
Вы хоть тресни,но Спартак на первом месте!
Регистрация: 14.12.2011
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 11:02) #
  • 0
  •  (12)

видимо, это все деньги, что остались после трансфера Лунева
Регистрация: 20.04.2016
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