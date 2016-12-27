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"Ростов": контракты Полоза и Наваса? Мы просто ждем возвращения Бердыева из отпуска
Член совета директоров "Ростова" Али Узденов прокомментировал ситуацию с продлением контрактов с защитником Сесаром Навасом и форвардом Дмитрием Полозом.
"У человека (Наваса) малыш родился, жена в Испании, но я думаю, что мы с Навасом договоримся. Все будет зависеть от главного тренера и нашего вице-президента Курбана Бекиевича (Бердыева).
Что касается Дмитрия Полоза – это вообще самый порядочный футболист. Не понимаю, кто говорит, что он не хочет продлевать контракт. Мы просто все ждем возвращения Бердыева из отпуска. И по Навасу, и по Дмитрию Полозу ведутся переговоры", – цитирует Узденова "Р-Спорт".
"У человека (Наваса) малыш родился, жена в Испании, но я думаю, что мы с Навасом договоримся. Все будет зависеть от главного тренера и нашего вице-президента Курбана Бекиевича (Бердыева).
Что касается Дмитрия Полоза – это вообще самый порядочный футболист. Не понимаю, кто говорит, что он не хочет продлевать контракт. Мы просто все ждем возвращения Бердыева из отпуска. И по Навасу, и по Дмитрию Полозу ведутся переговоры", – цитирует Узденова "Р-Спорт".
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