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"Ростов": контракты Полоза и Наваса? Мы просто ждем возвращения Бердыева из отпуска

Член совета директоров "Ростова" Али Узденов прокомментировал ситуацию с продлением контрактов с защитником Сесаром Навасом и форвардом Дмитрием Полозом.

"У человека (Наваса) малыш родился, жена в Испании, но я думаю, что мы с Навасом договоримся. Все будет зависеть от главного тренера и нашего вице-президента Курбана Бекиевича (Бердыева).

Что касается Дмитрия Полоза – это вообще самый порядочный футболист. Не понимаю, кто говорит, что он не хочет продлевать контракт. Мы просто все ждем возвращения Бердыева из отпуска. И по Навасу, и по Дмитрию Полозу ведутся переговоры", – цитирует Узденова "Р-Спорт".
Теги: Ростов Полоз Навас
Сегодня, 11:27
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№2 Написал: Магеллан Весёлое место (Сегодня, 11:37) #
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Болеет за:
«Ростов»
Бердыев молодец ! Если без его ведома будет твориться , что попало , то команде трындец ! И повезло , что игроки " порядочные " . innocent Сколько без зарплат играли , верили , что будет всё , если ИГРАТЬ ! Вытерпели многое . Вряд-ли основные игроки разбегутся по " тёплым местам " как Новосельцев или Дьяков !
Регистрация: 15.12.2016
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 11:30) #
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Болеет за:
«Ростов»
Ростову с игроками повезло , они все порядочные !
Регистрация: 23.09.2016
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