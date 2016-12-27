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Дмитрий Хомуха: уровень чемпионата России не позволяет рассчитывать на победу в Лиге Европы

Российский тренер Дмитрий Хомуха высказал свое мнение по поводу шансов "Зенита", "Краснодара" и "Ростова" на победу в Лиге Европы.

"Вероятность существует, но она небольшая. Уровень чемпионата России не позволяет рассчитывать на победу. Когда "Зенит" и ЦСКА выигрывали Кубок УЕФА, уровень РФПЛ был выше, чем сейчас.

Победа в Лиге Европы автоматически дает путевку в Лигу чемпионов - это большое подспорье. Не скажу, что шансы "Зенита" выше, он ни чем не сильнее "Ростова". Все три российские команды примерно одинаковы по силам", - цитирует Хомуху "Спорт день за днем".
Теги: Хомуха
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