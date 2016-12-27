Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Томь: Валерий Петраков не изъявлял желания уйти из команды

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков не говорил о том, что хочет покинуть команду, сообщил спортивный директор томичей Игорь Кудряшов.

Напомним, "Томь" не выплачивает зарплату футболистам с начала сезона. В четверг гендиректор клуба Руслан Киселев сообщил, что "Томь" начнет процесс погашения задолженностей после Нового года.

"Петраков не изъявлял желания уйти из команды. Сейчас он находится в отпуске. Насколько я знаю, он очень хочет встретиться с главой Томской области (Сергеем Жвачкиным). После этой встречи все может измениться", - цитирует Кудряшова ТАСС.

Также спортивный директор команды рассказал о текущей ситуации в клубе.

"Всем игрокам было предложено расторгнуть контракт с клубом. Что касается Кирилла Комбарова и Кирилла Погребняка, то не могу ничего сказать об их возможном уходе. Пока они игроки "Томи", - сказал спортивный директор.

На текущий момент контакт с клубом разорвали Огньен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблоньки, Лукаш Дроппа, Максим Тишкин, а вратарь Антон Коченков вернулся в "Локомотив".
Теги: Томь Петраков
Сегодня, 11:46
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.