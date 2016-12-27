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УЕФА разрешил "Шахтеру" играть с "Сельтой" в Харькове

УЕФА разрешил украинскому "Шахтеру" провести домашний матч 1/16 финала Лиги Европы с испанской "Сельтой" в Харькове, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на украинский портал "Чемпион".

В 2014 году УЕФА запретил проведение еврокубковых матчей в Харькове из-за конфликта на Украине, однако в 2016-м снял запрет.

Ранее "Шахтер" проводил домашние матчи еврокубков во Львове. С 2016 года донецкий клуб помимо Львова начал проводить домашние игры чемпионата Украины в других городах, включая Харьков.

Матч "Шахтер" - "Сельта" запланирован на 23 февраля.
Теги: Шахтер
Сегодня, 11:54
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№1 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 12:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
кому нужен такой клуб - бездомный, без болельщиков, да еще не понятно за какую страну..
Регистрация: 7.06.2016
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