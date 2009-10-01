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Массимилиано Аллегри может быть уволен из "Ювентуса"

Руководство "Ювентуса" может отправить в отставку главного тренера Массимилиано Аллегри, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что разногласия возникли после матча за Суперкубок Италии, в котором "Ювентус" уступил "Милану" (1:1, 3:4 по пенальти).

Руководство "старой синьоры" уже рассматривает кандидатуры других специалистов. В расширенный список входят Паулу Соуза ("Фиорентина"), Леонарду Жардим ("Монако") и Эусебио Ди Франческо ("Сассуоло").

Газета.ru
Теги: Аллегри Ювентус
Сегодня, 14:11
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7
(0)
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:29) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Меняем на Румына

тоже подумал об этом! bowtie
я только за..за такую рокировку..надоел ваш вечно плачущий пенсионер!

и думаю все болельщики зенита только "За" будут!


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Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 15:04) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Меняем на Румына


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№5 Написал: Миха Ковалёв (Сегодня, 14:51) #
  • 0
  •  (2)

шо карпину щансик дать хотят
Регистрация: 2.12.2015
№4 Написал: Black Buffalo Краснодар (Сегодня, 14:32) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
В "Краснодар"...


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Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016
№3 Написал: nedva Russia (Сегодня, 14:21) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Кононов, Слуцкий, Кучук, Петреску на очереди?
Регистрация: 23.11.2009
№2 Написал: Монах Россия, На границе с Москвой (Сегодня, 14:19) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
дайте шанс Слуцкому
Регистрация: 17.10.2012
№1 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 14:16) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
жестоко однако.
Регистрация: 25.01.2016
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