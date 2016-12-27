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Миха Мевля: после победы над "Баварией" СМИ сошли с ума, все хотели взять у меня интервью (видео)

Защитник "Ростова" Миха Мевля поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

- Новый год? Это самый важный праздник для моей семьи. Мы накрываем большой праздничный стол и проводим время вместе.

- Чем для вас запомнится 2016-й год?

- Все было супер. Сначала я стал капитаном в "Динамо" (Бухарест), а затем перешел в "Ростов", начал выступать в Лиге чемпионов. Не стоит забывать и про сборную, где мне удалось забить дебютный гол.

- Чем отличаются болельщики "Ростова" от болельщиков других команд?

- Они всегда поддерживают команду, я всегда чувствую, что они рядом. Это очень важно для футболиста.

- Сколько людей поздравило вас после победы над "Баварией"?

- Очень-очень много. Румынские медиа просто сошли с ума, все СМИ хотели взять у меня интервью.

- В Словении любят футбол? Следят за вашими успехами в "Ростове"?

- Словения - маленькая страна, но все равно у нас очень любят футбол и нашу сборную. Из-за выступления в Лиге чемпионов меня многие знают и поддерживают.

- Что бы вы хотели пожелать болельщикам Ростова в наступающем году?

- Удачи, любви и всего самого лучшего!



ФК "Ростов"
Теги: Ростов Мевля
Сегодня, 14:23
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