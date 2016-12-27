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Валерий Газзаев: лучшим тренером назвал бы Гаджи Гаджиева

Известный российский тренер, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев назвал лучшего тренера премьер-лиги в 2016 году.

"Назвал бы Гаджи Гаджиева лучшим тренером РФПЛ в 2016 году. В прошлом сезоне Гаджиев принял "Амкар" в довольно сложном положении, а сегодня клуб находится уже на шестом месте, несмотря на скромные возможности.

Гаджи Муслимович заслуживает самых высоких оценок за работу в уходящем году", - цитирует Газзаева "Чемпионат".
Теги: Газзаев Гаджиев
Сегодня, 14:36
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№1 Написал: Вопреки Курск (Сегодня, 15:32) #
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Клоун усатый... Не может простить Бердыеву, что тот (единственный из отечественных тренеров) отказался за него подписываться перед выборами в РФС. Да и "Ростов" уже регулярно опускает адм. ресурсный и "великий" ЦСКА - жаба давит секретаря не состоявшегося (к нашему счастью) УКРОПа. Сильнейший БЕРДЫЕВ и все адекваты это понимают и признают.
Регистрация: 21.04.2016
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