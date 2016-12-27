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СМИ: Янн Мвила по новому контракту с "Рубином" будет получать 3 млн евро в год

Стали известны детали нового контракта "Рубина" с полузащитником Янном Мвила.

Напомним, 26-летний французский хавбек недавно заключил новый контракт с казанцами сроком на 3,5 года. Как сообщает "Реальное время", Мвила будет зарабатывать 3 миллиона евро в год.

Также сообщается, что после продления соглашения с французом, "Рубин" намерен расстаться с полузащитником Александром Сонгом, к которому имеется интерес в Китае и в Европе.
Теги: Мвила Рубин
Сегодня, 14:41
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