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"Амкар" пригласил на просмотр защитника "Химок"

Защитник "Химок" Алексей Шумских получил приглашение на просмотр в "Амкар", информирует официальный сайт подмосковной команды.

Сообщается, что 26-летний футболист вместе с командой Гаджи Гаджиева проведет тренировочный сбор в Турции, который пройдет с 22 по 31 января.
Теги: Амкар Химки
Сегодня, 14:47
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