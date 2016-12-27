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Легенда донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук завершил карьеру

Легенда донецкого "Шахтера", один из самых опытных футболистов, защищавший цвета команды на протяжении более чем 12 лет, Вячеслав Шевчук завершил карьеру игрока в донецком клубе.

В 37 лет Вячеслав установил рекорд как самый возрастной капитан в истории сборной Украины и принял участие в чемпионате Европы – 2016 во Франции. Всего в составе "Шахтера" он провел 239 матчей, забил 4 мяча и стал обладателем 20 трофеев.

"ФК "Шахтер" благодарит Вячеслава за проведенные в команде годы, за профессионализм, упорство и самоотдачу. Желаем успехов!", - говорится на официальном сайте клуба.

Легенда донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук завершил карьеру
Теги: Шахтер
Сегодня, 14:52
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