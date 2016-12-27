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Андрей Канчельскис: Смолов должен взять чемоданы и бежать из России

Нападающему "Краснодара" Федору Смолову нужно уезжать играть в европейский чемпионат, уверен известный в прошлом хавбек "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис.

"Смолов должен бежать из России. Я играл в Европе, знаю, что это такое. Конечно, я буду рад, если он уедет в европейский клуб.

Смолов должен взять чемоданы и бежать из России, только там можно играть на высоком уровне и прогрессировать", - цитирует Канчельскиса ТАСС.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел в 12-ти матчах чемпионата России забил 10 голов и выполнил одну голевую передачу.
Теги: Канчельскис Смолов
Сегодня, 15:15
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7
(2)
№7 Написал: Вячеслав Корсаков Санкт-Петербург (Сегодня, 15:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Смолов должен взять чемоданы

О количестве чемоданов можно проконсультироваться у Ромуло.

А насчёт "бежать" - уже сказали. И ещё скажут.

Цитата: Вячеслав Корсаков
А где этот бегун Канчельскис сейчас?? Чем занимается кто знает?


В ПФЛ. Солярис тренирует.


С 20 января[34] по 26 апреля 2016 тренировал клуб ПФЛ «Солярис» Москва.[35

Цитата: Вячеслав Корсаков
Цитата: Смотрящий
Смолов должен взять чемоданы

О количестве чемоданов можно проконсультироваться у Ромуло.

А насчёт "бежать" - уже сказали. И ещё скажут.

Цитата: Вячеслав Корсаков
А где этот бегун Канчельскис сейчас?? Чем занимается кто знает?


В ПФЛ. Солярис тренирует.


С 20 января[34] по 26 апреля 2016 тренировал клуб ПФЛ «Солярис» Москва.[35

Прибалт, всю жизнь проживший на Украине, имеющий гражданство Великобритании, пытающийся каждый год трудоустроиться в России советует игрокам сборной России бежать из России.
Регистрация: 11.04.2016
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: marochkin.sergej
Что значит "бежать из России", выражения выбирать нужно.

он наверное по себе судит! как в свое время сбежал из Донецка


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..
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 15:36) #
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Когда наши учёные в начале девяностых бежали за границу, их хотя бы можно было понять, здесь они получали (и до сих пор получают) гроши. Но когда футболисты - жирные коты, получающие за месяц столько, что ни один простой человек не заработает за всю жизнь, вызывает мягкое недоумение. Им не нравится страна? Они не хотят радовать своим мастерством своих поклонников? Они вообще, кто? Европеизированные толерасты?
Особенно любопытны в чисто зоологическом интересе те, кто спроваживает их из страны. Вот, китайцы, к примеру, чтобы поднять свой уровень собирают звезд со всего мира, а мы мало-мальски приличного игрока тут же выпроваживаем не важно куда. Страна животных.


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Зенитом звали маленькую облезлую собачонку с мохнатою мордой, злую и избалованную, с медалькой на ошейнике.
Регистрация: 15.07.2008
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 15:35) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Смолов должен взять чемоданы

О количестве чемоданов можно проконсультироваться у Ромуло.

А насчёт "бежать" - уже сказали. И ещё скажут.

Цитата: Вячеслав Корсаков
А где этот бегун Канчельскис сейчас?? Чем занимается кто знает?


В ПФЛ. Солярис тренирует.


--------------------
Доброжелатель, долби уж до конца списка!
Что только первую страницу-то ?
Регистрация: 19.09.2011
№3 Написал: Вячеслав Корсаков Санкт-Петербург (Сегодня, 15:32) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
А где этот бегун Канчельскис сейчас?? Чем занимается кто знает?
Регистрация: 11.04.2016
№2 Написал: MIG Piter (Сегодня, 15:22) #
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  •  (3)

Цитата: marochkin.sergej
Что значит "бежать из России

полностью согласен
можно сказать: "если Смолов хочет прогрессировать, то, конечно, я бы посоветовал переехать в более сильный чемпионат"
а можно сказать как Канчельскис.. некрасиво


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№1 Написал: marochkin.sergej Ivanovo (Сегодня, 15:17) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Что значит "бежать из России", выражения выбирать нужно.
Регистрация: 19.07.2014
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