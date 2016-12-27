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Валерий Непомнящий: назову Бердыева лучшим тренером года

Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий назвал Курбана Бердыева лучшим тренером Премьер-Лиги в уходящем году.

"Назову Бердыева лучшим тренером года. "Ростов" участвовал в Лиге чемпионов. Да, проиграл 0:5 "Баварии", но потом победил мюнхенцев. Организовать команду на такие подвиги – большое мастерство.

В "Ростове" каждый футболист играет на своем высшем уровне. Поэтому Курбан Бекиевич заслуживает называться лучшим тренером 2016 года", - цитирует Непомнящего "Чемпионат".
Теги: Непомнящий Бердыев
Сегодня, 15:30
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№1 Написал: Вопреки Курск (Сегодня, 15:37) #
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Единственный УВАЖАЕМЫЙ и не гнущийся перед кукловодами, из числа опрашиваемых тренеров бывших и нынешних... В отличие от шестерки Газая. Клоун усатый... Не может простить Бердыеву, что тот (единственный из отечественных тренеров) отказался за него подписываться перед выборами в РФС. Да и "Ростов" уже регулярно опускает адм. ресурсный и "великий" ЦСКА - жаба давит секретаря не состоявшегося (к нашему счастью) УКРОПа. Сильнейший БЕРДЫЕВ и все адекваты это понимают и признают.
Регистрация: 21.04.2016
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