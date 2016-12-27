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"Аугсбург" раздаст 4 тысячи билетов волонтерам, помогавшим обезвредить бомбу

Руководство "Аугсбурга" раздаст 4 тыс. билетов волонтерам, которые помогали обезвредить бомбу, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Eurosport.

Во время Рождества в городе была обнаружена бомба времен Второй мировой войны. Около 54 тыс. жителей были эвакуированы на время операции, а тысячи людей выступили в роли волонтеров и помощников.

"Представители различных организаций сработали блестяще. Сплоченность впечатляла. В качестве благодарности мы хотим пригласить всех добровольцев, которых оказалось более чем четыре тысячи, бесплатно посетить ближайший матч Бундеслиги", - говорится в заявлении.

Следующий матч "Аугсбург" проведет 21 января против "Хоффенхайма".
Теги: Аугсбург
Сегодня, 15:35
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