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Тульский "Асренал" подтвердил, что ведет переговоры с Кириллом Комбаровым

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев сообщил, что клуб ведет переговоры с защитником "Томи" Кириллом Комбаровым, а Виталия Дьякова в команде точно не будет.

"Арсенал" ведет переговоры с Комбаровым. Но пока футболист находится в отпуске, поэтому ясность наступит только после праздников. При этом Виталия Дьякова в команде точно не будет, мы его не рассматриваем", - цитирует Аджоева ТАСС.
Теги: Арсенал Тула Комбаров К.
Сегодня, 15:43
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