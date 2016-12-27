Леонардо Паволетти близок к трансферу в "Наполи"

Нападающий "Дженоа" Леонардо Паволетти перейдет в "Наполи", сообщает Football Italia.



Футболист в ближайшее время пройдёт медобследование в стане неаполитанцев, а уже в эту пятницу о переходе игрока будет объявлено официально.