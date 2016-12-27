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"Марсель" может купить Жордана Амави у "Астон Виллы" за 10 млн евро

Защитник "Астон Виллы" Жордан Амави может продолжить карьеру в "Марселе", утверждает La Provence.

Марсельцы готовы выложить за футболиста 10 миллионов евро. Также в СМИ сообщается об интере к игроку со стороны "Ливерпуля".
Теги: Марсель Астон Вилла
Сегодня, 17:29
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