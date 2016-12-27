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Андрей Червиченко: Кокорина в приличном европейском клубе уже давно посадили бы на скамейку (6)
Андрей Червиченко: Кокорина в приличном европейском клубе уже давно посадили бы на скамейку (6)
"Марсель" может купить Жордана Амави у "Астон Виллы" за 10 млн евро
Защитник "Астон Виллы" Жордан Амави может продолжить карьеру в "Марселе", утверждает La Provence.
Марсельцы готовы выложить за футболиста 10 миллионов евро. Также в СМИ сообщается об интере к игроку со стороны "Ливерпуля".
Марсельцы готовы выложить за футболиста 10 миллионов евро. Также в СМИ сообщается об интере к игроку со стороны "Ливерпуля".
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