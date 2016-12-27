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"Атлетико": Симеоне останется в команде на следующий сезон

Генеральный директор мадридского "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что главный тренер команды Диего Симеоне будет работать в стане "матрасников" до конца срока контракта.

"Симеоне будет работать с командой в этом и следующем сезоне", - цитирует Марина AS.
Теги: Симеоне Атлетико
Сегодня, 18:05
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